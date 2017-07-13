Бразилец основал церковь имени героя игры Overwatch

Бразилец Матеуш Могнон основал церковь имени героя популярного онлайн-шутера Overwatch Хандзо. Она получила название "Национальная церковь Хандзо", передает VG247.

Издание сообщает, что мужчина хотел таким образом показать, насколько легкий процесс создания собственной религиозной организации в стране, пишет korrespondent.net.

Для того, чтобы основать ее, мужчине потребовалось сделать несколько простых вещей: указать адрес ее регистрации, найти пять прихожан, заплатить пошлину, подготовить устав и получить подпись юриста.

Отмечается, что после одобрения нотариуса организация получает налоговый иммунитет. Подобная процедура помогает людям в стране уходить от уплаты налогов.

Соглавно уставу церкви, крещение в ней происходит после завершения одного матча в Overwatch. А при отсутствии денег прихожанину предлагается возможность сыграть раунд в Paladins, которую называют бесплатным клоном Overwatch.