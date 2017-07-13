Контрафактный алкоголь производили в двух гаражах столицы

В столице обнаружили цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Незаконное производство наладили в двух гаражах. При обысках там обнаружили 52 канистры с фальсификатом.

Полицейские нашли также бухгалтерские записи и почти 30 тысяч леев в различной валюте. Уголовное дело открыто по статье "незаконная предпринимательская деятельность".

Троим подозреваемым грозит до 67 тысяч леев штрафа или 240 часов общественных работ.





