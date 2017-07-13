Gucci занялся разработкой принтов для предметов интерьера. ФОТО

Итальянский дом Gucci объявил об открытии нового направления производства — Gucci Décor. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Креативный директор модного дома Александро Микеле принтов для предметов интерьера и декора: диванов, ширм, подушек, подсвечников,занялся разработкой сахарниц и других вещей. В дебютной коллекции Gucci Décor выпустит флорентийский фарфор, свечи с авторскими ароматами, стулья, обои и другие предметы интерьера и декора, пишет lenta.ru.

Коллекция поступит в продажу в сентябре. Она будет представлена в фирменных бутиках и в интернете.

Gucci — итальянский модный дом, который был основан в 1921 году Гуччо Гуччи. Бренд специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и текстиля.