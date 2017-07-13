На Карибах самолет насмерть "сдул" туристку

На острове Сен-Мартен в Карибском море погибла туристка из Новой Зеландии, сдутая потоком воздуха при взлете лайнера.

Инцидент произошел днем ранее в нидерландском аэропорту Принцессы Юлианы. Женщина оказалась в числе отдыхающих, наблюдавших за отправлением самолета Caribbean Airlines в Тринидад и Тобаго.

Женщину сбило с ног воздушной волной, поднятой лайнером, хотя 57-летняя путешественница держалась за расположенный рядом с взлетно-посадочной полосой (ВПП) забор. Она упала и сильно ударилась головой о бетонное покрытие аэродрома. Пострадавшая была доставлена в местную больницу, где скончалась от полученных травм, пишет lenta.ru.

В феврале аэропорт Принцессы Юлианы вошел в число 13 самых опасных воздушных гаваней мира по версии британской турфирмы Globehunters.

Его ВПП расположена на морском берегу, вплотную к пляжу. При заходе на посадку и взлете воздушные судна пролетают на высоте 10-20 метров над головами отдыхающих. Это делает аэропорт на Сен-Мартене популярным туристическим аттракционом.