Десятки овец в Турции прыгнули со скалы и разбились

В турецкой провинции Ван 80 овец совершили «массовое самоубийство».

Инцидент произошел в горной местности в районе Мурадие. По словам пастуха Эркана Озера (Erkan Ozer), он пас стадо на плато в тот момент, когда одна овца прыгнула со скалы. Затем еще 79 животных последовали ее примеру.

«Глядя на каждую падающую овцу, я пытался остановить других, собиравшихся прыгнуть», — рассказал мужчина журналистам. Сколько парнокопытных ему удалось спасти, не уточняется.

Один из владельцев умерших животных заявил, что все местные жители, потерявшие скот, надеются на помощь властей. Причины такого поведения животных CNN Türk не указывает, пишет lenta.ru.