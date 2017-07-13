Большая белая акула перевернула байдарку у берегов Калифорнии

Большая белая акула перевернула байдарку у берегов округа Санта-Круз, штат Калифорния. Об этом сообщает Huffington Post.

Инцидент произошел в 400 метрах от берега. По словам пострадавшего, он почувствовал неожиданный толчок, посмотрел вперед и увидел акулу, схватившую нос байдарки. Когда рыба разжала зубы, лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде, пишет lenta.ru.

«Я паниковал, все паниковали. Акула рядом! — говорит байдарочник. — Но она не вернулась. Я ее не интересовал». Он сообщил о происшествии по рации. На вызов откликнулся пожарный департамент Санта-Круз.

В результате нападения акулы байдарка получила значительные повреждения, но человек не пострадал. Тем не менее, власти округа приняли решение закрыть пляжи в радиусе мили (1,6 километра) до субботы.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.