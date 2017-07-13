Свадебный подарок: жених привёл на торжество парня, в чьей груди бьётся сердце погибшего сына невесты

Когда Келли, жених Беки Тёрни, прервал свадебную церемонию для особого подарка, его невеста буквально потеряла дар речи. Её погибший сын не присутствовал на свадьбе, но она всё равно смогла услышать стук его сердца.

Сын Беки Тристан неожиданно умер в 2015 году в возрасте 19 лет. После смерти его сердце пересадили другому молодому человеку — Джейкобу. Его-то и пригласил жених в качестве особого свадебного подарка, чтобы Беки смогла услышать стук сердца её сына. Для того чтобы присутствовать на торжестве, парню пришлось преодолеть почти пять тысяч километров — от Аляски до Калифорнии.

Своим жестом они хотели показать людям, как важно донороство, ведь оно сохраняет жизнь тем, кто в этом действительно нуждается. К тому же у Беки появилась возможность услышать, как бьётся сердце умершего сына. Для этого она приложила стетоскоп к груди Джейкоба и не смогла сдержать слёз, услышав ритмичное биение. По словам всех присутствующих, этот момент был волшебным и очень эмоциональным.

Теперь две семьи дружат, а Беки написала на своей страничке в "Фейсбуке", что день свадьбы стал лучшим в её жизни. Кстати, для Тристана было зарезервировано место, а на пустом стуле стояла табличка с надписью "Я не смог прийти, но, несмотря на то, что ты меня не видишь, я с тобой, мама". Фотографии с этой свадьбы стали очень популярны в Сети, особенно в сообществах, посвящённых донорству.