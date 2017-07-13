Когда Келли, жених Беки Тёрни, прервал свадебную церемонию для особого подарка, его невеста буквально потеряла дар речи. Её погибший сын не присутствовал на свадьбе, но она всё равно смогла услышать стук его сердца.
Сын Беки Тристан неожиданно умер в 2015 году в возрасте 19 лет. После смерти его сердце пересадили другому молодому человеку — Джейкобу. Его-то и пригласил жених в качестве особого свадебного подарка, чтобы Беки смогла услышать стук сердца её сына. Для того чтобы присутствовать на торжестве, парню пришлось преодолеть почти пять тысяч километров — от Аляски до Калифорнии.
Своим жестом они хотели показать людям, как важно донороство, ведь оно сохраняет жизнь тем, кто в этом действительно нуждается. К тому же у Беки появилась возможность услышать, как бьётся сердце умершего сына. Для этого она приложила стетоскоп к груди Джейкоба и не смогла сдержать слёз, услышав ритмичное биение. По словам всех присутствующих, этот момент был волшебным и очень эмоциональным.
Теперь две семьи дружат, а Беки написала на своей страничке в "Фейсбуке", что день свадьбы стал лучшим в её жизни. Кстати, для Тристана было зарезервировано место, а на пустом стуле стояла табличка с надписью "Я не смог прийти, но, несмотря на то, что ты меня не видишь, я с тобой, мама". Фотографии с этой свадьбы стали очень популярны в Сети, особенно в сообществах, посвящённых донорству.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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Би-би-си, Сеул