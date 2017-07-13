Полиция разыскивает двух человек, грабивших на улице женщин

Сотрудники столичной полиции разыскивают двух человек, подозреваемых в краже ювелирных ихделей. Злоумышленники грабили своихжертв прямо посреди улицы.

По словам правоохранительных органов, вчера, на улице Сф. Георге подозреваемые отобрали у 64-летней женщины золотую цепочку, стоимостью 12 000 леев.

Через некоторое время после первой кражи, преступники ограбили еще одну женщину. Они сорвали с ее шеи золотую цепочку, стимостью 10 000 леев.

Сотрудникам полиции удалось получить данные с камер видеонаблюдения, на которх видно, как злоумышленники сбегали с места преступления.

Полиция Кишинёва просит граждан, обладающих какой-либо информацией о неизвестных, снятых камерами видеонаблюдения, незамедлительно сообщить от этом, позвонив по номерам 0793 33 225 / 0691 50 993. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

Грабителям грозит тюремное заключение от 5 до 7 лет.