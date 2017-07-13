Житель Глодянского района шантажировал полицейского и вымогал у него деньги

51-летний мужчина вымогал у сотрудника Глодянской полиции 3 000 леев в обмен на обещание больше не писать в разные инстанции жалобы о допущенных нарушениях, которые совершил полицейский.

Кроме этого, мужчина использовал поддельный диплом о высшем образовании, с помощью которого получил от государства более 100 000 леев.

На основании данной информации, прокуратура Глодянского района открыла против подозреваемого несколько уголовных дел по обвинению в шантаже, мошенничестве и использованию поддельных официальных документов.

Мужчина был задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от 1850 до 2350 условных единиц, пишет stirilocale.md.