Таможенная служба задержала партию контрабандной бытовой техники на 90 тысяч леев

Сотрудники органов правопорядка совместно с таможенной службой задержали несколько партий незадекларированных товаров широкого потребления, предназначеных для дальнейшей продажи.

Операция была проведена 11 июля 2017 года возле села Кэприяна. Таможенники остановили для проверки автобус следующий по маршруту Италия- Молдова. Они уже располагали информацией о том, что в транспортном средстве находится незадекларированный товар.

Проверив салон и прицеп автобуса таможенники обнаружили несколько партий бытовой техники и сантехнику без сопроводительных документов.

По предварительной оценке, общая стоимость обнаруженного товара составляет около 90 000 леев.

На двух водителей автобусов было заведено уголовное дело, а товар был конфискован.

Руководство Таможенной службы также инициировало служебное расследование для выяснения всех обстоятельств дела.