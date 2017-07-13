На месте воскресного пожара продолжают тлеть ветки

Пожар на улице Петрарией, где загорелись свезенные после апрельских снегопадов ветки и бревна, полностью не ликвидирован. Пламя потушено, но тление продолжается на всей обширной территории, которую четыре дня назад охватил огонь.

В воздухе до сих пор висит дым и стоит запах гари. Жильцы окрестных домов жалуются, что вынуждены жить с закрытыми окнами.

Рабочие засыпают тлеющие участки землей.

Пожарные ликвидировали очаги возгорания до минувшей ночи.

«Перешли в режим наблюдения и ликвидации, поскольку продолжается тление», - сказала пресс-секретарь СЧС Лилана Пушкашу.

Специалисты Госгидрометеослужбы ежедневно проводят замеры загрязнения воздуха.

«Первый день уровень загрязнения был на пределе, достиг единицы. 11 и 12 июля показатели снизились, помогли ветер и дожди», - сказала инженер Госгидрометеослужбы Наталья Панчук.

Напомним, ветки и бревна, свезенные на улицу Петрарией после апрельского снегопада, загорелись в минувшее воскресенье. Огонь распространился на три с половиной гектара и уничтожил более четырех тысяч кубометров сухой древесины. Причины возгорания можно будет установить только после полной ликвидации пожара.