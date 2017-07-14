В Харькове 13 июля правоохранители со стрельбой задержали двоих террористов Исламского государства. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.
"В четверг, 13 июля, в Харькове возле ТРЦ Караван на Алексеевке произошла стрельба. Инцидент произошел около 19:30 на парковке торгового центра", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, к двум мужчинам, один из которых был неславянской внешности, подошли двое граждан в штатском и приказали тем лечь на землю. После этого один из мужчин бросился бежать, в него выстрелили и он упал, второй мужчина в этом время оставался у машины. По предварительной информации, пуля попала мужчине в ногу.
В комментарии изданию, правоохранители, которые находились на месте события, сообщили, что в результате спецоперации были задержаны два террориста ИГИЛ.
Кроме того, сообщается, что по словам начальника пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, сотрудники управления задержали преступника, который находился международном розыске, передает korrespondent.net.
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