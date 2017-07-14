Пожар на кладбище Святого Лазаря уничтожил около 100 кубометров древесины

Пожар на мусорной свалке на территории кладбища Святого Лазаря уничтожил около ста кубических метров древесины, которые были эвакуированы с улиц города после апрельских снегопадов.

Минувшей ночью спасатели боролись с пламенем около трех часов. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.

Причины возникновения пожара выясняются. Сторож кладбища уверяет, что не почувствовал даже запаха гари, и не видел, что свалка горит.

Проблему пожаров, которые возникают в местах складирования древесины, обсуждают в столичной мэрии.

В минувшее воскресенье загорелась свалка на улице Петрарией, куда также свезли ветки и бревна после апрельского ненастья.

Служба чрезвычайных ситуаций напоминает, что в жаркий период не рекомендуется сжигать мусор, так как высок риск распространения пламени.