Задержаны подростки, пытавшиеся скрыться от полиции на угнанном автомобиле

Двоих подростков 14 и 15 лет подозревают в угоне автомобиля "VAZ 2107". Речь идет об уроженцах Страшенского и Каларашского района, задержанных офицерами мобильного патруля полиции Буюкан.

Как сообщается, инцидент произошел в конце июня. Заметив полицейских около 4:00 ночи на столичной улице И. Крянгэ, водители попытались скрыться. Автомобиль на высокой скорости ехал в сторону коммуны Бубуечь, создав несколько аварийных ситуаций. На въезде в населенный пункт неизвестные бросили машину на окраине дороги и побежали в поле. В ходе расследования подозреваемых все-таки задержали. Они признались в содеянном.

За угон автомобиля Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до пяти лет.