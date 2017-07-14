Самые успешные музыканты 2016 года

Рейтинг самых коммерчески успешных музыкантов 2016 года по версии Billboard возглавила американская певица Бейонсе. Она заработала 62,1 миллиона долларов в основном за счет концертного тура в поддержку последнего альбома Lemonade, высоко оцененного критиками.

Второе место по доходам заняла рок-группа Gunsʼn'Roses. Легенды хард-рока не выпустили новых композиций, однако в прошлом году стали выступать в оригинальном составе - со Слэшем и Даффом Маккаганом. Она заработали 42,3 миллиона долларов, передает korrespondent.net.

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На третьем месте расположился американский фолк-исполнитель Брюс Спрингстин с 42,2 миллиона долларов.

Четвертое занял рэпер Дрейк с 37 миллионами. Он единственный музыкант в десятке наиболее успешных артистов, который зарабатывает в основном за счет отчислений стриминг-сервисов - 20 миллионов долларов за год.

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Далее следуют Адель (37 миллионов), Coldplay (32 миллиона), Джастин Бибер (30,5 миллиона), Люк Брайан (27,3 миллиона), Канье Уэст (26,1 миллиона) и Кенни Чесни (25,4 миллиона долларов).