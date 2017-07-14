Продлить домашний арест столичного мэра требуют прокуроры

Еще на месяц продлить срок домашнего ареста Дорина Киртоакэ требуют прокуроры. Запрос сегодня рассмотрит суд.

Обвиняют столичного мэра в извлечении выгоды из влияния при обустройстве платных парковок. Грозит ему до семи лет тюрьмы. По данным следствия, Китроакэ должен был получить откат в 13 процентов от суммы контракта.

На такую же сумму претендовал начальник транспортного управления Игорь Гамрецкий. И вдвое больше причиталось бизнесмену Александру Пинчевскому. По этому же делу проходят заместитель градоначальника Нистор Грозаву и двое бывших муниципальных советников.