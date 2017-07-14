В полиции говорят, что водитель легковушки опасно приблизился к микроавтобусу, и при торможении машина врезалась в маршрутку сзади. Ранения получили пятеро пассажиров маршрутки и пассажир легковушки. Оба водителя уверяют, что правил не нарушали.

Еще одна авария произошла на перекрестке столичных улиц Василе Лупу и Белинского. Рейсовый микроавтобус столкнулся с автомобилем. Оба водителя пытались объехать стоящие машины, попавшие в другое ДТП:

"Остановился посреди дороги и взял пассажира, а я собирался повернуть влево. Он тронулся и задел мою машину."

"Я увидел аварию, хотел объехать, там пробка была, а тут эта машина. Я медленно ехал, а он повернул справа, когда я уже здесь стоял".

Из-за аварий на улице Василе Лупу образовались заторы.