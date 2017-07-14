Священник раскрыл тайну красной "сумки" в машине Путина

Глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков сообщил, что в красной коробке, находящейся в машине приехавшего на Валаам президента Владимира Путина, лежала икона. Соответствующий пост он разместил в Facebook.

Эту коробку пользователи сети и журналисты приняли за фрагмент платья или сумку, принадлежащую неизвестному спутнику или спутнице Путина, передает Лента.ру.

По словам Волкова, приехав, глава государства открыл заднюю дверь автомобиля, где сидел сотрудник службы безопасности, который «держал в руках красную коробку» с иконой. «Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм», где ее освятили, написал Волков.

Священник также разъяснил ситуацию с яхтой «Паллада», которая, по утверждению обозревателя «Коммерсантъ FM» Сергея Цехмистренко, является подарком Путина Валаамскому монастырю (данную информацию опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков). Руководитель пресс-службы главы РПЦ заявил, что «много лет назад в пользование Церкви Управлением делами президента была передана яхта "Паллада", которая иногда используется для прогулок на свежем воздухе» патриархом Кириллом. При этом бОльшую часть времени она стоит у причала.

В среду, 12 июля, в монастыре рассказали, что яхта была подарена обители «Лукойлом» в 2005 году, сообщает РИА Новости.

Что касается истории с красной якобы сумкой, то всеобщее внимание она привлекла после публикации во вторник телеканалом «Звезда» видео. Многие гадали, кто является спутником главы государства, который сидит на заднем сиденье его машины и указывает на что-то пальцем. Песков позднее заявил, что это сотрудник службы безопасности, а журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил, что тот показывает Путину, где его пиджак.