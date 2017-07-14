Россиянку с двумя детьми задержали на пути в Сирию

Жительница Саратовской области Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем Евгением Каачари задержана в Турции при попытке нелегально попасть на сирийскую территорию, передает RT. Семью отправили в миграционную тюрьму в городе Анталья по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам.

Родственники задержанных их разыскивают около месяца. Поиски организовал Сергей Уханов, бывший муж Светланы, которая обманом увезла с собой их общего ребенка, передает Лента.ру.



По их словам, в середине июня Светлана со своим гражданским мужем и двумя детьми поехала на отдых в Анкару, где живет ее двоюродная сестра. Однако прибыли они не в Анкару, а в Стамбул, после чего связь с ними была потеряна.



Как отмечают родственники, Светлана в последнее время сильно изменилась. Она приняла ислам, увлеклась радикальными течениями религии, что и привело к разрыву отношений с мужем.

Сергею Уханову удалось выяснить, что Светлану задержали при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, оттуда выдворили в Стамбул. Из Стамбула Светлана с Евгением и дочерьми якобы попыталась выехать в Баку.

«7 июля мы в аэропорту увидели группу людей, среди которых была наша внучка. Моя супруга подбежала и схватила внучку сразу на руки. Светина мама попыталась отвести в сторону Свету, чтобы с ней поговорить. Однако ребенка у нас сразу отняли», — рассказал Валерий Уханов, отец Сергея.

Светлана отказывалась возвращаться в Россию, говоря, что там ее сразу арестуют. Затем девушку вместе с детьми и гражданским мужем, по словам Валерия, забрали сотрудники турецкой полиции и увели в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что семью той же ночью отправили в город Антакья на юге страны, недалеко от сирийской границы. Туда прилетел бывший муж Светланы и ее мама, чтобы попытаться забрать девочку. Однако турецкие власти утверждают, что ребенок хочет оставаться с матерью.