Сына актера из "Моей прекрасной няни" заподозрили в денежных махинациях

В Петербурге задержали трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Среди них — продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, известного по роли дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня». Об этом в пятницу, 14 июля, информированный источник сообщил «Интерфакс».



«По версии следствия, с начала 2013 по конец 2016 года фигуранты вели незаконную банковскую деятельность, обналичив для юридических лиц через подконтрольные фирмы почти 179 миллионов рублей. Незаконный доход подозреваемых составил более 11,5 миллиона рублей», — сказал источник. Как отмечает издание, официального подтверждения информации пока нет.



Пятый канал уточняет, что управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу завело по данному факту уголовное дело, а подозреваемые задержаны на двое суток.

Смолкин-младший является генеральным директором зарегистрированного в Петербурге «Продюсерского центра Владимира Смолкина». По данным сайта центра, компания принимала участие в организации шоу и гастролей многих известных артистов, отмечает Лента.ру.

Центр сотрудничал с немецкой лаунж-группой De Phazz, женским шоу Comedy Woman, американским танцевальным коллективом, сопровождавшим 79-ю церемонию «Оскар», Pilobolus Dance Theatre, японской пианисткой и композитором Кэйко Мацуи. Компания также организовывала юбилейный концерт группы «Моральный кодекс», 10-летие Comedy Club, гастроли МХТ имени А.П. Чехова, театра «Современник», театра «Студия театрального искусства» Сергея Женовача и другие события.