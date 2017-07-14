Жителю Индии удалили самый длинный в мире зуб

Врачи вырвали у 18-летнего студента в индийском Вадодаре мешавший ему клык. Как оказалось, это был самый длинный человеческий зуб в мире. Факт признан Книгой рекордов Гиннесса.

Оказалось, что во рту у 18-летнего Урвила Пателя вырос зуб длиной 3,67 см, передает Моя планета. Это почти вдвое длиннее средних размеров и на 5 мм превышает показатель прежнего зуба-рекордсмена.

Операция проводилась под местной анестезией и заняла 30 минут. Врач закончил процедуру, измерил зуб и ушел домой. И только там у него закралось подозрение: а не самый ли это длинный клык в мире? Он проверил данные в интернете и связался с представителями Книги рекордов Гиннесса.

Нормальные человеческие зубы имеют среднюю длину 20 мм, отмечает Моя планета.

Несчастный студент подвергался насмешкам из-за слишком длинного зуба, а теперь он отлично выглядит и может без страха появляться на людях.