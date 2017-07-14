Обезьяна, сделавшая селфи, разорила фотографа

Дэвид Слейтер, владелец камеры, на которую было сделано знаменитое «обезьянье селфи», ставшее вирусным в интернете, много лет борется за авторские права на снимок.

Американский апелляционный суд обсуждает, может ли обезьяна стать владелицей прав на снимок, в то время как фотографу, чья камера запечатлела примата, остается только наблюдать за потоком разбирательств из своего дома в Великобритании.

Слейтер не смог позволить себе авиабилеты в Сан-Франциско для участия в слушании, которое состоялось 12 июля. Он даже не может заменить поврежденное оборудование и заплатить адвокату, который защищал его права на снимок с хохлатой черной макакой. Разбирательства в суде проходят с 2015 года и изрядно разорили Слейтера, передает Моя планета.

История с «обезьяньим селфи» началась в 2011 году, когда Слейтер путешествовал по Индонезии и несколько дней фотографировал стаю местных макак. Слейтер уже давно утверждает, что селфи стало результатом его изобретательности в съемке приматов. Поскольку макаки в Сулавеси легко идут на контакт, Слейтер лишь дождался, пока одна из макак нажмет на затвор камеры, установленной в джунглях на штативе.

Защитники прав животных, узнав эту занимательную информацию, решили, что обезьяна достойна быть признанной истинным автором снимка. В 2014 году фотограф попросил блог Techdirt и Wikimedia не использовать этот снимок без согласия автора. Веб-сайты отказались выполнить просьбу фотографа, поскольку тоже не признавали, что Дэвид — автор снимка. С тех пор Слейтер увяз в судебных разбирательствах.

После того как его снимки стали популярными, Слейтер заработал благодаря им сумму, которая покрыла только путешествие по Индонезии.

«Если бы каждый, кто хоть раз использовал это фото, переводил мне один фунт, я бы уже разбогател на 40 млн фунтов», — говорит Слейтер. Мучительные судебные тяжбы довели фотографа до того, что ему не хватает денег для уплаты налогов. Адвокату фотографа, к слову, не менее тяжко: ему приходится смириться со странными поводами для судебных разбирательств в Америке.