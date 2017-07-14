Пьяный одессит ради развлечения устроил стрельбу в центре города

Сегодня около 5 часов утра в Одессе произошла стрельба. О ЧП сообщили патрульным полицейским.

Прибыв на место вызова, правоохранители обратили внимание на нетрезвого мужчину, который подозрительно суетился возле дома. При проведении поверхностного осмотра у него обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль, передает dumskaya.net.

«На вопрос инспекторов нарушитель признался, что ради развлечения совершил несколько выстрелов из пистолета. 32-летнего правонарушителя задержали и доставили в отделение для правовой квалификации его действий»,- сообщили в пресс-службе патрульной полиции.