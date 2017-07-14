Известного французского диетолога поймали на мошенничестве

Известного французского диетолога Пьера Дюкана обвиняют в мошенничестве. С иском в суд обратился Европейский фонд прямых инвестиций.

В документе говорится, что 76-летний Дюкан обманным путем получил кредиты и консультации по финансовым вопросам, передает Вести.ру.



При этом бывший врач, якобы, вообще не собирался выполнять условия контракта, в частности возвращать деньги. Несколько сот тысяч долларов требовались Дюкану для продвижения своей диеты в США. Пьер Дюкан известен своими книгами, в которых рассказывается про белковые диеты. Всего в мире их продано более 11 миллионов экземпляров.



Последователями диетической идеи Дюкана считаются Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Пенелопа Круз и Жизель Бундхен. Впрочем, в научном сообществе белковая диета Пьера Дюкана имеет неоднозначную репутацию. Она неоднократно подвергалась критике.