Известного французского диетолога Пьера Дюкана обвиняют в мошенничестве. С иском в суд обратился Европейский фонд прямых инвестиций.
В документе говорится, что 76-летний Дюкан обманным путем получил кредиты и консультации по финансовым вопросам, передает Вести.ру.
При этом бывший врач, якобы, вообще не собирался выполнять условия контракта, в частности возвращать деньги. Несколько сот тысяч долларов требовались Дюкану для продвижения своей диеты в США. Пьер Дюкан известен своими книгами, в которых рассказывается про белковые диеты. Всего в мире их продано более 11 миллионов экземпляров.
Последователями диетической идеи Дюкана считаются Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Пенелопа Круз и Жизель Бундхен. Впрочем, в научном сообществе белковая диета Пьера Дюкана имеет неоднозначную репутацию. Она неоднократно подвергалась критике.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул