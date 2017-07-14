Туристку из России два дня держали в аэропорту Антальи из-за "грешков" тезки

Прилетевшая на отдых в Турцию туристка из России – жительница Екатеринбурга Ольга Волкова два дня провела в помещении для депортируемых аэропорта Антальи из-за ошибки турецких пограничников.

Дело в том, что ее полная тезка (с которой совпали фамилия, имя и отчество) "что-то натворила" в Турции в 2012 году. Из-за этого женщине, прилетевшей в Анталью 11 июля, на паспортном контроле объяснили, что ей бессрочно закрыт въезд в страну.

Туристка пыталась объяснить, что она вообще в первый раз побывала в Турции только в 2013-м. Более того: пять лет назад, когда ее тезка "что-то натворила" в Турции, она еще носила другую фамилию – Макарова. Однако эти объяснения не помогли. Мужа ее пограничники пропустили, а ее саму отправили в помещение для депортируемых.

Разумеется, отдых, за который супруги заплатили 130 тысяч рублей, сорвался. Более того: ей даже не позволяли увидеться с мужем, передает Вести.ру.

В результате женщину 13 июля отправили обратно домой. Причем, она понесла и другие расходы: 300 долларов заплатила за обратный билет и 7 тысяч рублей на мобильную связь.

Сейчас Ольга Волкова, вернувшаяся на Родину, говорит, что деньги за путевки не вернуть, поскольку вины туроператора в том, что ее не пустили в Турцию, нет. Соответственно, и иск предъявлять некому.

Через некоторое время женщине разрешили въезд в страну. Но, как она признается, теперь желания ехать в Турцию нет.