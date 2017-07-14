Француженка убивала своих новорожденных детей и хранила их в холодильнике

50-летняя жительница Франции признала себя виновной в том, что задушила троих своих детей сразу после рождения и хранила их тела у себя дома в холодильнике.

Согласно показаниям матери, детей она родила самостоятельно в своем доме в городе Лорьян в 1998, 1999 и 2003 годах. Представители французской прокуратуры рассказали на состоявшейся 13 июля пресс-конференции, что каждого младенца женщина затем душила подушкой, после чего заворачивала тело в пластиковый пакет и прятала в холодильник, сообщает Agence France Presse. При каких обстоятельствах были обнаружены тела, не раскрывается.

Отцом каждого из детей был один и тот же коллега женщины по работе. Преступница арестована, за содеянное ей грозит пожизненное тюремное заключение, передает Вести.ру.