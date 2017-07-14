В грузинской церкви нашли изображение летающей тарелки

Внимание уфологов привлекла роспись в находящемся в грузинском городе Мцхета православном соборе Светицховели, или Двенадцати апостолов. На ней изображены предметы, напоминающие по виду летающие тарелки.

НЛО входят в состав художественной композиции относящейся к 11 веку росписи, изображающей распятие Христа. Полукруглые предметы с непонятными отростками, один из которых красного, а другой белого цвета, расположены на небе под руками Иисуса.

Традиционно предполагалось, что эти объекты являются ангелами-хранителями, однако по византийской традиции ангелов обычно изображали с крыльями, сообщает Sun. По мнению уфологов, эти изображения могут свидетельствовать не только о том, что во время казни Христа присутствовали пришельцы, но и что сам Иисус имеет инопланетное происхождение.

Впрочем, существуют и другие объяснения этим таинственным изображениям. Так, на сайте Travelgeorgia.ru поясняется что эти объекты являются визуализацией библейской фразы "Солнце обратится во тьму и луна в кровь, когда настанет день Господень, великий и славный", и красный НЛО представляет собой кровавую луну, передает Вести.ру.