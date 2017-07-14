Находка была сделана 11-летним Броди Бруксом на озере Хартнелл 3 июля. Родственник мальчика Бен Майерс, который рыбачил вместе с ним, помог ему достать сумочку из воды. При изучении содержимого находки Майерс обнаружил, что она принадлежит родственнице человека, с которым он учился в школе четверть века назад, сообщает ABC News.

Выяснилось, что хозяйка сумочки, 49-летняя Эйприл Болт до сих пор проживает неподалеку. Аксессуар она потеряла в 1992 году во время семейной поездки на яхте и давно рассталась с надеждой когда-нибудь увидеть его снова.

Предположительно сумочку украли, когда пассажиры яхты ненадолго сошли на берег, и выбросили в воду, забрав из нее наличные деньги в размере 60 долларов, передает Вести.ру.

Примечательно, что остальное содержимое сумочки – кредитки, скидочные карты магазинов, а также косметика – оказались практически не поврежденными водой. Особенно обрадовало Болт возвращение фотографий ее 15-месячного сына, которому к настоящему моменту уже исполнилось 26 лет.