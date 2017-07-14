Годовалого Джеремайю доставили в больницу в Вашингтоне с двумя пулевыми ранениями. Оказалось, что малыш пострадал, когда отец вёз его в коляске домой, а рядом с ними произошла перестрелка с участием трёх мужчин. Об этом сообщает The Mirror.
Маленького Джеремайю экстренно госпитализировали. Медики извлекли из него две пули и сильно удивились, что малыш не только выжил, но и спустя сутки полностью оправился. В итоге через 24 часа после перестрелки его уже выписали домой, life.ru.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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Би-би-си, Сеул