Чудо-ребёнок: малыш выжил, получив две пули при перестрелке

Годовалого Джеремайю доставили в больницу в Вашингтоне с двумя пулевыми ранениями. Оказалось, что малыш пострадал, когда отец вёз его в коляске домой, а рядом с ними произошла перестрелка с участием трёх мужчин. Об этом сообщает The Mirror.

Маленького Джеремайю экстренно госпитализировали. Медики извлекли из него две пули и сильно удивились, что малыш не только выжил, но и спустя сутки полностью оправился. В итоге через 24 часа после перестрелки его уже выписали домой, life.ru.

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