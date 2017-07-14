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Золотистый ретривер родил зелёного щенка
// фото: e-gorlovka.com.ua
15:30, 14 Jul 2017
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В мире зафиксировано ещё три таких случая. Это связано с наличием пигмента желчи биливердин в плаценте собаки.

Луиза Сазерленд из Шотландии, хозяйка трёхлетнего золотистого ретривера Рио была шокирована, увидев, что среди девяти родившихся щенят один — зелёного цвета. Как пишет издание Daily Mail, женщина назвала необычную собаку Форест, пишет life.ru.

Такой феномен связан с наличием зелёного пигмента желчи — биливердина в плаценте собаки. Вещество может окрасить шкуру щенка, когда оно смешивается с амниотической жидкостью матери, которая защищает и питает щенка.

До этого в мире было зафиксировано ещё три таких случая.

Фото: ©Cascade News




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