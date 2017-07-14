Треть подделок: в Генуе разгорелся скандал из-за картин Модильяни

Выставку выдающегося представителя итальянского экспрессионизма Амедео Модильяни, которая проходила в Генуе в здании культурного фонда "Палаццо Дукале", закрыли из-за скандала вокруг подлинности ряда картин. Прокуратура Генуи наложила секвестр на ряд работ знаменитого художника. Они экспонировались на выставке с 16 марта.

Хранителем этих картин прокуратура назначила сам "Палаццо Дукале". В связи с этим, руководство культурного фонда решило закрыть выставку за три дня до официального срока ее завершения. В специальном заявлении, обнародованном фондом, "Палаццо Дукале" заявил, что является потерпевшей стороной. Его представитель считает, что из-за этой истории престижу фонда нанесен серьезный ущерб. "Палаццо Дукале" возложил всю ответственность за происшедшее на организаторов выставки.

Скандал начался с легкой руки известного итальянского арт-критика Карло Пепи. Он выразил серьезное сомнение в аутентичности, как минимум, 13 произведений, представленных на генуэзской выставке Модильяни. Его заявление породило острые дискуссии, как в музейной среде, так и в политических кругах.

После этого власти родного города Модильяни Ливорно официально обратились к руководству "Палаццо Дукале" с требованием вернуть три произведения выдающегося мастера из городского собрания. В их подлинности сомнений не возникает. Земляки Модильяни были возмущены тем, что организаторы выставки не озаботились проверкой подлинности выставленных на ней картин.

Скандал с картинами Модильяни произошел накануне 133-летия Модильяни, которое отмечалось 12 июля. Всего выставку картин Модильяни в Генуе ее посетили более 100 тысяч человек, передает Вести.ру.