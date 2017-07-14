Звезда "Ходячих мертвецов" находится в критическом состоянии

Жуткий инцидент произошел на съемочной площадке популярного телесериала "Ходячие мертвецы".

Каскадер Джон Бернекер упал с шестиметровой высоты на бетонное покрытие и получил серьезную травму головы. Американец находится в отделении интенсивной терапии, врачи борются за его жизнь, передает Вести.ру.

Инцидент произошел во время съемок восьмого сезона популярного фантастического сериала, которые проходили в американском городе Атланта, штат Джорджия. Создатели "Ходячих мертвецов" заявили, что приостановили работу над проектом до тех пор, пока состояние Бернекера не нормализуется.

Друзья и коллеги каскадера выразили поддержку Бернекеру и его семье в своих микроблогах. Врачи пока воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу возможного выздоровления Джона Бернекера.