В Китае игрушечный поезд насмерть задавил годовалого ребёнка

Инцидент произошёл в торговом центре. Присматривавшая за мальчиком женщина лишь спустя несколько минут обнаружила его пропажу.

В Китае, в уезде Пи годовалый ребёнок был оставлен без присмотра в торговом центре. Малыш полез на аттракцион с игрушечным поездом, который был намного больше самого ребёнка. Поезд наехал на мальчика и задавил его, пишет life.ru.

Женщина, которая пришла с малышом, обнаружила его пропажу лишь спустя несколько минут. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребёнка.