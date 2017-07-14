В Испании открылся первый отель для любителей сиесты

Одну из самых знаменитых испанских традиций – сиесту — решили превратить в бизнес. Недавно в Мадриде открылся первый в стране отель для тех, кто хотел бы вздремнуть часок в обеденный перерыв. Впрочем, планы правительства могут помешать развитию этого бизнеса.

"Подобные отели есть Токио, Нью-Йорке, Брюсселе, других городах. А вот в Испании, как ни парадоксально, до сих пор не было ни одного, хотя все знают, что Испания – страна сиесты", — говорит служащий мини-отеля, расположенного в деловом районе испанской столицы, Йоан Грильо (Johan Grillo).

В отеле семь комнат с односпальными кроватями, двухэтажными кроватями, удобные кресла и бизнес-зона. Провести час в кресле стоит три евро, комната с отдельной кроватью обойдется в 14 евро за 60 минут, пишет РИА Новости.

"Люди к нам приходят постоянно, они хотят отдохнуть от стресса на работе, поспать немного или просто расслабиться. Есть и те, кто приходит поработать в тишине", — рассказывает Йоан. Он утверждает, что отель принципиально отличается от гостиниц, где комнаты сдаются по часам. "Парочки мы не пускаем. Главный принцип отеля – тишина. К тому же все кровати у нас односпальные", — говорит он.

Постояльцы проводят в отеле от получаса до нескольких часов, оплата поминутная. "С тех пор, как я начал здесь работать, я много узнал о пользе сиесты. Я и сам сплю днем, когда есть возможность", — признается Йоан.

Впрочем, в последнее время испанцы все реже соблюдают традицию. По последним опросам, 60% испанцев вообще никогда не спят днем, еще 18% делают это изредка. К тому же многое зависит от региона. Чаще всего устраивают себе сиесту жители Мурсии и Арагона, а реже всего – баски и галисийцы.

Отказываться от послеобеденного сна испанцы стали по вполне объяснимой причине – увеличению городского населения страны.

"Привычки испанцев сильно изменились из-за миграции людей из деревень в города, где гораздо меньше спят днем", — объясняет РИА Новости вице-президент Испанского общества сна (SES) Хуан Хосе Ортега.

Испанцы засыпают позже своих европейских соседей. По данным Евростата, жители страны ложатся спать в среднем в 00 00, при том, что немцы в 22.00, французы в 22.30, а итальянцы в 23.00.

В последнее время в Испании активно обсуждается насущный для всех жителей вопрос – об изменении графика для того, чтобы рабочий день заканчивался как в большинстве европейских стран — в 18.00. В госучреждениях и в большинстве частных компаний, в том числе в магазинах, сейчас существует трехчасовой перерыв на обед. В итоге, начиная работать в девять утра, испанцы уходят домой только в восемь-девять вечера.