Соц.эксперимент: свыше 20 тысяч человек согласились чистить туалеты в обмен на бесплатный Wi-Fi

Британский провайдер Purple решил провести социальный эксперимент и изменил стандартные условия соглашения для пользования общественным Wi-Fi, добавив в него необычные обязательства. Об этом сообщает Mashable.

В частности, в условиях были прописаны 1000 часов общественных работ для всех тех, кто соглашается пользоваться интернетом.

Среди занятий, которым предстояло заниматься любителям бесплатного Wi-Fi, значились уборка туалетов, обнимание бездомных кошек и раскрашивание панцирей улиток. Всего на общественные работы подписалось 22 тыс. человек.