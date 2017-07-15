Серийных взломщиков платежных терминалов ищут в столице

Полиция разыскивает преступную группу, которая за два месяца взломала в столице восемь платежных терминалов. Злоумышленники орудовали ломом и забирали всю наличность.

В начале прошлого месяца преступники украли платежный терминал со станции техобслуживания автомобилей по улице Мунчешты. Они проникли в здание и вынесли аппарат через окно. Работники обнаружили пропажу только утром.

Полиция просит всех, кто располагает информацией, которая могла бы помочь следствию, звонить по номерам 079 333 225 и 069 150 993.

Правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы.