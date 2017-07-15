Вертолетом SMURD в столицу доставили пострадавшего в драке

Вертолетом SMURD доставили в столичный институт скорой помощи 25-летнего мужчину из Сорок. Прибыл медтранспорт из Ясс. У пациента диагностировали сложную черепно-мозговую травму.

Драка произошла в селе Вэдены Сорокского района. У местного бара подрались двое подвыпивших мужчин.

"Между двумя молодыми мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Один из ее участников, ему 25 лет, ударил другого кулаком в лицо, тот упал и ударился головой о тротуар. Ведётся следствие" - сообщили в районном инспекторате полиции.

Пострадавшего доставили в кишиневскую больницу скорой помощи. Для транспортировки из Ясс прибыл вертолет SMURD. Полёт длился 35 минут. Посадка прошла на столичном стадионе Dinamo.

За последние два года вертолеты медицинской службы SMURD провели в нашей стране 29 полётов.