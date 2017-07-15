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В Геленджике перекрыли трассу гробами
// фото: Алиса Кустикова / «Новая газета»
20:53, 15 Jul 2017
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Жильцы 14-этажного дома в Геленджике (Краснодарский край РФ), отправленного властями под снос, в знак протеста перекрыли гробами федеральную трассу М-4 «Дон».

Протестующие положили на пешеходном переходе два гроба и развернули плакаты «Мэр [Геленджика Виктор] Хрестин отбирает наше жилье» и «Мы верим только Путину». Шоссе оставалось заблокированным около 10 минут, в результате образовалась пробка длиной в несколько километров. Еще в течение получаса протестующие частично перекрывали проезд, выстроившись в линию на зебре и пропуская машины только по обочинам.

На место акции прибыли полицейские и казаки. Они задержали не менее шести человек.

Как уточняет издание «Новая газета», на митинг вышли жильцы дома номер 79 по улице Красногвардейская. Он возводился без разрешения, а земля под ним, которая находится в федеральной собственности, предназначалась «для размещения лабораторного корпуса».

В 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин перевел участок в категорию «для размещения многоэтажного жилого дома». В 2014-м застройщик отсудил право собственности на квартиры, а через полгода власти приняли решение снести многоэтажку. Тогда Краснодарский краевой суд отменил решение о признании права собственности, а снос поддержал. В доме прописаны 65 человек, передает Лента.ру.




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