Офтальмолог обнаружила в глазу у британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять. Об этом сообщает издание Ассоциации оптометристов Великобритании Optometry Today.
Женщина пришла к врачу, чтобы удалить катаракту. Во время осмотра офтальмолог обратил внимание на синеватую пелену на глазном яблоке. Выяснилось, что у женщины в глазу осталось 27 линз, причем она даже не догадывалась о них. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго — остальные десять.
Сама 67-летняя пациентка позднее рассказала, что списывала зуд в глазу на возраст. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.
Офтальмологи, которые должны были удалять женщине катаракту, признались, что никто из них за годы практики не сталкивался с чем-либо подобным. Операцию пришлось отложить, передает РИА Новости.
Через две недели после извлечения линз из глаза пациентка сообщила, что чувствует себя намного лучше.
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