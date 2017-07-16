Актер театра и кино Владимир Толоконников скончался в ночь на воскресенье в Москве, сообщил представитель театра имени Лермонтова в Алма-Ате.
Толоконникову было 74 года. По словам представителя театра, недавно актер вернулся в Москву после съемок в Геленджике.
Владимир Толоконников - заслуженный артист Казахстана. С момента окончания театрального училища в 1973 году он выступал на сцене Республиканского академического театра русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.
Самая знаменитая его роль, после которой он получил широкую известность - Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова.
Толоконников снялся более чем в 60 полнометражных фильмах и сериалах. В 2007 году за роль Хоттабыча в одноименной кинокомедии Петра Точилина он получил кинонаграду MTV в номинации "Лучшая комедийная роль", отмечает ВВС.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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РАК
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ЛЕВ
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ
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Би-би-си, Сеул