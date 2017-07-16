Пенсионерка заперла в квартире 10 кошек и уехала на дачу

Оренбургские полицейские выясняют, почему пенсионерка закрыла в квартире более 10 бездомных кошек и на несколько дней уехала на дачу, сообщил представитель пресс-службы областного МВД.

По данным ведомства, в социальной сети появилась информация от зоозащитников о том, что в квартире на третьем этаже по улице Газовиков в Оренбурге заперты более 10 кошек. Активисты сообщают, что хозяйка квартиры, пенсионерка, подбирает на улице бездомных кошек. "Сообщается, что соседи несколько дней не видели женщину, кошки истошно мяукают под дверью и на окне. Якобы кошки пытаются выбраться из форточки, и, по информации в соцсетях, две выпали из окна, одна получила травмы. По опубликованной в сети фотографии окна квартиры волонтеры насчитали порядка 10 кошек", — пояснили полицейские.

Полиция проводит проверку по данному факту. Хозяйка питомцев установлена, выяснилось, что женщина на несколько дней уехала на дачу, а животных закрыла в квартире.

"Женщина поясняет, что уезжает иногда на дачу, а кошкам оставляет еду и воду. Участковый выяснит, насколько долго отсутствовала дома женщина и была ли у животных пища. По результатам проверки в отношении пенсионерки будет принято процессуальное решение", — пояснили агентству РИА Новости в пресс-службе МВД по Оренбургской области.



