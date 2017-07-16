Полицейские Агаповского района Челябинской области предотвратили убийство ребенка, обезоружив злоумышленника, угрожавшего ему ножом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она сообщила, что 15 июля в квартире на улице Озерной в поселке Воздвиженка произошел конфликт между сожителями. Ранее судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать годовалому ребенку ножом. Его сожительница вызвала полицию, передает РИА Новости.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли все необходимые меры для вызволения ребенка, при этом одному из полицейских пришлось выстрелить вверх из табельного огнестрельного оружия. Пострадавших нет. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает", — сказала Ирина Волк.
"По данному факту органами дознания ОМВД России по Аргаяшскому району Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации", — добавила она.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Активный, творческий день. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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Би-би-си, Сеул