Неизвестный избил и ограбил пенсионерку в селе Олишканы

Четыре тысячи леев унёс с собой неизвестный, обокравший пенсионерку в селе Олишканы Шолданештского района. Произошло ограбление минувшей ночью.

Злоумышленник проник в дом старушки и потребовал у неё 50 тысяч леев. Женщина отказала вору, после чего мужчина жестоко избил хозяйку и забрал все найденные в доме средства.

Полиция предполагает, что на пенсионерку напал кто-то из односельчан, которым её сын задолжал денег.

Ведётся следствие. У правоохранителей уже есть двое подозреваемых.





