Депутат ПСРМ Ирина Миздренко скончалась сегодня утром

Депутат от фракции социалистов Ирина Миздренко скончалась сегодня утром.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречанный в соцсетях написала, что депутат страдала неизлечимой болезнью. Она выразила соболезнования сыну Ирины Миздренко, отметив, что его мама была честным и открытым человеком.

Ирина Миздренко родилась в 1966 году. В парламенте она заняла место Игоря Додона, после того, как его выбрали президентом