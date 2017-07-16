ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.

Источник