Торжество на миллионы: российская судья устроила шикарную свадьбу дочери

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева устроила свадьбу дочери за два миллиона долларов, пригласив на торжество звезд российской эстрады. Об этом сообщил в Instagram адвокат Сергей Жорин.

«Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день. Утритесь, коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде», — написал он.

Телеканал РЕН ТВ публикует видео со свадьбы. В кадре появляются певцы Николай Басков и Валерий Меладзе. Отмечается, что на праздник была приглашена и вокалистка Вера Брежнева.

Как уточняет kp.ru, свадьба прошла на площадке ресторана и концертного зала Galich Hall — самого статусного заведения Краснодара. Телеведущий Андрей Караулов подтвердил слова Жорина, пояснив, что звезды получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley. Избранником дочери судьи, по информации тележурналиста, стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

При этом на сайте Краснодарского краевого суда размещены сведения о доходах Хахалевой за 2016 год. Судя по документу, за отчетный период судья заработала 2,6 миллиона рублей (около 220 тысяч в месяц). Также она владеет дачным и приусадебным участками и домом на 66 квадратных метров. При этом информации о заработке ее супруга в справке нет.

На Хахалеву не раз жаловались местные жители, отмечает Лента.ру. К примеру, в середине июня в администрацию президента обратилась женщина, которая обвинила судью в махинациях с земельными участками, пишет «Московский комсомолец». Как отмечает в своем блоге журналист Олег Лурье, муж Хахалевой занимается скупкой и арендой земель у фермеров.