Новым "Доктором Кто" впервые станет женщина

Главную роль в культовом сериале "Доктор Кто" впервые сыграет женщина - британская актриса Джоди Уитакер. После мужского финала Уимблдонского теннисного турнира телеканал ВВС показал трейлер к следующему сезону с ее участием.

Питер Капальди, который исполнял роль Доктора с 2013 года, в последний раз снимется в специальной рождественской серии, где и произойдет его регенерация в женщину.

Звезде сериала "Убийство на пляже" (Broadchurch) на съемках "Доктора Кто" предстоит встретиться со старым знакомым, создателем "Убийства на пляже" Крисом Чинболлом, а также Дэвидом Теннатом, который играл десятого по счету Доктора, передает ВВС.

"Я вне себя от восторга и готова отправиться в это эпохальное путешествие с Крисом и всеми фанатами Доктора Кто, - заявила 35-летняя Уитакер. - Я совершенно ошеломлена, как феминистка, как женщина, как актриса, наконец, просто как человек, который постоянно хочет чего-то достичь, принимает вызов, не хочет оставаться в рамках, которые ему определяют".

Она также призналась, что, обсуждая роль со своим мужем и агентом, использовала кодовое слово "Клуни", по ассоциации с "культовым актером" Джорджем Клуни.

"Я всегда знал, что 13-м Доктором станет женщина, и я в восторге, что нам удалось заполучить главного кандидата на эту роль, - заявил Крис Чибнолл, который будет продюссировать Доктора вместо Стивена Моффата, покидающего сериал вместе с Капальди. - Ее кинопробы на Доктора Кто просто поразили нас. Джоди так востребована, она такая смешная, находчивая, она вдохнет в эту роль тепло и силу".

Капальди также говорил, что хотел бы увидеть в роли следующего Доктора женщину. "Все, кто знаком с работой Джоди Уитакер, подтвердят, что она - замечательная актриса, полная очарования и глубоко индивидуальная, - отметил он. - И главное - она так подходит для этой особенной роли. Она будет отличным Доктором".