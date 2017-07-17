Работник аэропорта догнал и остановил укатившийся лайнер. ВИДЕО

Работник китайского аэропорта успел догнать и остановить пассажирский самолет, который укатился со своего места после того, как из-под его шасси ошибочно вынули стояночные башмаки.

Инцидент произошел в аэропорту "Байта" в городе Хух-Хото на севере Китая. Самолет "Эйрбас-320" китайской авиакомпании Loong Air незадолго до этого прибыл сюда рейсом из города Таншань, сообщает Daily Mail.

Увидев, что лайнер стоит с закрытыми дверями и убранным трапом, один из работников аэропорта решил, что он готов к взлету, и вынул у него из-под шасси стояночный башмак. Самолет тут же начал катиться по полосе хвостом вперед.

Через несколько секунд работник осознал свою ошибку, успел догнать лайнер бегом и засунуть башмак ему под переднее шасси. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы самолет, на борту которого никого не было, остановился.

По некоторым данным, инцидент был вызван в первую очередь ошибкой пилота, который перед выходом из самолета забыл активировать стояночный тормоз. Случившееся не повлияло на работу аэропорта. Лайнер впоследствии отбуксировали обратно, передает Вести.ру.