Англичанка угнала велосипед, украденный у нее накануне

Жительница Бристоля угнала свой украденный накануне велосипед у человека, который попытался продать его через Facebook, сообщает газета Bristol Post.

Дженни Мортон-Хемфрис оставила велосипед в центре города у медиацентра Watershed, чтобы позавтракать. Вернувшись, она поняла, что его украли, и обратилась в полицию.

После этого женщина опубликовала в Facebook фотографии велосипеда и просьбу о помощи в поиске. Вскоре один из пользователей соцсети обнаружил объявление о продаже украденного у нее транспортного средства. Неизвестно, было ли оно сделано самим вором.

Дженни предложили устроить ловушку и откликнуться на объявление. Она попросила полицию вместе с ней поехать на встречу с "продавцом" и задержать его, но получила отказ. Тогда она решила просто украсть свой же велосипед, хотя правоохранители советовали ей этого не делать.

Девушка пришла на встречу вместе с другом.

"Я сделала вид, что заинтересована в покупке, и задавала разные глупые вопросы про велосипед", — рассказывает она Bristol Post. — Я сказала, что сиденье слишком высоко, и спросила, могу ли я совершить пробный заезд".

После этого она передала ему пачку сигарет и ключи, чтобы он выпустил велосипед и дал ей прокатиться. Дженни села на своего двухколесного друга и быстро уехала, пишет РИА Новости.

По данным Bristol Post, друг Дженни, присутствовавший при "сделке", рассказал ей, что "продавец" какое-то время стоял озадаченный, а потом кто-то крикнул: "она не вернется". Тогда он проверил "ценные вещи", отданные ему на хранение, и обнаружил, что пачка сигарет пустая, а ключи он все равно никак не сможет использовать.

По иронии судьбы это были ключи от цепи, которую злоумышленник перерезал, украв велосипед Дженни за 18 часов до этого.

"Полиция заполучила номер одного из парней (связанных с продажей украденного велосипеда), но ничего не смогла сделать, потому что он сказал им, что он купил его ночью в пабе, так что никого так и не привлекли к ответственности. Но я рада, что он снова со мной", — пояснила девушка.





