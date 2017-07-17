Морской лев устроил переполох на американском пляже. ВИДЕО

Голодный морской лев напугал отдыхающих на пляже в Сан-Диего, передает издание USA Today.

Сообщается, что инцидент произошел 14 июля. На кадрах видно, как животное сперва бросается в сторону ребенка, а после этого начинает осматривать вещи отдыхающих в поисках пропитания.

Реакция очевидцев на случившееся достаточно разная. Если одни относятся с юмором к происходящему, то другие, понимая опасность, которая может исходить от этих животных в дикой природе, стараются держаться подальше от млекопитающего, пишет РИА Новости.